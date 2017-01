Schlittenhunderennen in Bad Hindelang: Qualifikation für die Europameisterschaft

Zwischenstation Unterjoch · Schneefall und frostige Temperaturen haben den Allgäuer Ferienort Bad Hindelang pünktlich zum Schlittenhunderennen in eine Winterlandschaft verwandelt. Die internationale Elite der Schlittenhundeführer trat am vergangenen Wochenende im Ortsteil Unterjoch gegeneinander an.



Ein Spektakel für Mensch und Tier ist das Schlittenhunderennen im Bad Hindelanger Ortsteil Unterjoch, das am 21. und 22. Januar stattfand. Bild: Wolfgang B. Kleiner Der Wettbewerb ist ein Weltcup- und Qualifikationsrennen für die Europameisterschaft, die am ersten Februar-Wochenende in Inzell stattfindet. Rund 130 Musher – so nennt man die Schlittenhundeführer – mit ihren Gespannen sowie rund 500 Hunde haben sich für die Wettkämpfe in Bad Hindelang angekündigt.