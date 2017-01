Sara Takanashi beim Frauen-Skispringen in Oberstdorf auf und davon

Weltcup · Die Japanerin Sara Takanashi hat den ersten Weltcup-Wettbewerb der Skispringerinnen in Oberstdorf gewonnen. Bei der Premiere der gesamten Frauenkonkurrenz auf der Großschanze am Schattenberg flog die 20-jährige Gesamtweltcup-Führende, die schon die Qualifikation am Freitag dominiert hatte, dem Feld mit Sätzen auf 131 und 129 Meter auf und davon.



FIS Weltcup Skispringen der Damen auf der Großschanze in Oberstdorf: Siegerin Sara Takanashi aus Japan Bild: Ralf Lienert Hinter Takanashi, die ihren 48. Weltcup-Sieg feierte, landete die Russin Irina Avvakumova, die mit 132 Metern einen Schanzenrekord aufstellte. Dritte wurde Yuki Ito (Japan) vor der besten Deutschen, Lokalmatadorin Katharina Althaus. „Ich bin zufrieden, dass ich zwei solch stabile Sprünge im Wettkampf gezeigt habe“, sagte die 20-jährige: „Die Japanerinnen sind im Moment einfach in einer Spitzenform, aber ich bin glücklich, wie der Tag für mich gelaufen ist.“ Als Vierte mit Sprüngen auf 119,5 und 124 Meter feierte Althaus zum dritten Mal ihre beste Weltcup-Platzierung, verpasste allerdings auch in ihrem 73. Weltcup-Springen eine Podestplatzierung. Olympia-Siegerin Carina Vogt wurde hinter Althaus Fünfte. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe unserer Zeitung vom 09.01.2017.



