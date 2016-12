Sandra Schuler (43) aus Buchloe arbeitet im Vorstand des nationalen Dart-Verbandes

Image · Am Ende eines Jahres steht in Europa traditionell der Wintersport im Fokus. Doch England leistete sich schon früh einen sportlichen Brexit: Es gibt keine Berge und meist wenig Schnee. Also führten sie den Boxing-Day im Fußball und die Dart-Weltmeisterschaft ein. Die läuft heuer seit dem 15. Dezember.



Sandra Schuler Bild: Markus Frobenius Deutsche Spieler waren auch beteiligt – aber von vorn herein nur als Außenseiter. Für Sandra Schuler und ihre Familie ist die Dart-WM trotzdem ein großes Ereignis: Die Buchloerin ist Bundesjugendleiterin im deutschen Dartverband und betreibt den Sport ebenso enthusiastisch wie ihre Familie. Die 43-Jährige war zuvor Funktionärin in Bayern, rückte im März in den Bundesvorstand und wurde im Oktober von den Jugendleitern der Landesverbände zur Bundesjugendleiterin gewählt. „Weil mir der Dartnachwuchs am Herzen liegt“, sagt Schuler. Sie spielt seit über 25 Jahren Dart und hat dabei auch ihren Mann Christian kennengelernt. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 31.12.2016.



