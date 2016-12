Sabine Sauter aus Buchloe gewinnt die Berlin Open im Bogenschießen

Turnier · Bereits knapp eine Woche nach der schwäbischen Meisterschaft in Memmingen, bei der sich Patricia und Sabine Sauter den ersten und zweiten Platz im Einzel sowie den ersten Platz in der Mannschaftswertung souverän erkämpft hatten, sind beide bereits wieder bei einem internationalen Turnier in Berlin unterwegs gewesen.



Die Bogenschießerin Sabine Sauter gewann die Berlin Open in der Disziplin Compound Damen. Bild: Sabine Sauter An der Berlin Open waren 458 Bogensportler aus 24 Ländern der ganzen Welt dabei. Sabine Sauter gelang ein eindrucksvoller Sieg. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 23.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper