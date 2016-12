Profi Andreas Beck aus Ravensburg locker im Halbfinale von Oberstaufen

Tennis · Wenn der Druck weg ist, klappt es besser. Andreas Beck, 25-jähriger Tennisprofi aus Ravensburg, hat beim ATP-Turnier in Oberstaufen erstmals das Halbfinale erreicht. Vor den Augen von Mutter Beatrix, Freundin Juliet und seinem Neffen Tim (eineinhalb Jahre) bezwang Beck den Chilenen Jorge Aguilar mit 6:4 und 6:3.



Andreas Beck bei ATP-Tennisturnier in Oberstaufen 2010 Bild: Werner Kempf

«Ich bin echt froh, dass es hier endlich klappt. Heuer kann ich befreiter aufspielen als im Vorjahr, denn da war ich an Nummer 2 gesetzt und mit hohen Erwartungen ins Turnier gestartet. Nicht nur von außen war der Druck groß, auch ich habe mich sehr unter Druck gesetzt», blickt Beck zurück. Vor einem Jahr war der Oberschwabe als 79. der Weltrangliste einer der Favoriten und scheiterte dann in der zweiten Runde am Nachwuchsspieler Peter Gojowczyk aus Dachau.

Heuer läuft es besser für Andreas Beck, derzeit auf Platz 151 der Welt gelistet. In allen drei bisherigen Begegnungen im Einzel landete der Linkshänder Zweisatz-Erfolge. Im Halbfinale wartet allerdings mit dem Serben Nikola Ciric ein unangenehmer Gegner. Ciric warf am Freitag im Viertelfinale den an Nummer eins gesetzten Kornwestheimer Simon Greul aus dem Turnier.

«Im Halbfinale wirds immer schwer, denn da gibt es nur noch gute Gegner. Gegen Nikola habe ich bisher nicht gespielt, ich kenne ihn nur vom Sehen. Aber es wird sicher eine schwere Aufgabe», so Beck, der sich in Oberstaufen wohlfühlt.

«Wenns Wetter hier im Allgäu so schön ist wie zur Zeit, dann zählt Oberstaufen zu den schönsten Challenger-Turnieren weltweit. Nicht umsonst kommen so viele Spieler jedes Jahr wieder hierher. Und für mich ist Oberstaufen ja auch ein Heimturnier, da komme ich gleich doppelt gerne», erklärt der Ravensburger, der nach seinem Viertelfinalerfolg erst einmal Neffe Tim durch die Luft wirbelte.