Orient-Rallye in Oberstaufen: Team Schlaglochschlucker sucht noch Sponsoren

Wohltätigkeit · Die Allgäu-Orient-Rallye startet wieder im Mai in Oberstaufen. Mit dabei ist auch das Oberallgäuer Team „Schlaglochschlucker“, zu dem Swenja Weingarten aus Wertach gehört. Das Team, das aus drei Autos und sechs Fahrern besteht, sucht noch weitere Sponsoren, um auf dem Weg Gutes zu tun.



Team "Schlaglochschlucker" Bild: Schlaglochschlucker

Die Bedingen sind wie immer: Es dürfen bis zu 111 Teams mitfahren. Nur Fahrzeuge, die mindestens 20 Jahren alt sind oder nicht mehr als 1111 Euro wert sind, werden zur Rallye zugelassen.

Übernachtet werden darf nur im Auto, im Zelt oder in einer Unterkunft, die nicht mehr als 11,11 Euro die Nacht kostet. Verboten sind der Einsatz von Navis und das Befahren von Autobahnen und Mautstraßen.

Die Rallye ist nicht als Rennen gedacht, sondern soll ein Projekt der humanitären Hilfe sein. So werden am Ende die Rallye-Fahrzeuge und die Teilnahmegebühren am Zielort gespendet.

Darüber hinaus wollen die Schlaglochschlucker laut Swenja Weingarten selber noch tätig werden: „Wir wollen unterwegs, wo immer es notwendig und möglich ist, Hilfe leisten – mit finanziellen oder materiellen Mitteln“, sagt Weingarten.

Das Team besteht aus ihr und fünf Männern, die aus Buchenberg, Moosbach, Sulzberg, Wertach und Obergünzburg kommen. Auf den drei Autos könnte noch für weitere Sponsoren geworben werden.