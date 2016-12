Nach zwei Jahren Vorbereitung startet die Damenmannschaft der Allgäu Comets 2017 in den Spielbetrieb

American Football · Der American Football Verband Deutschland (AFVD) hat nach den Rückläufen der Landesverbände den Meldestand für die Damen-Bundesliga bekannt gegeben. So spielen acht Damen Mannschaften in der Damen-Bundesliga 2017. Neu dabei sind die Allgäu Comets Ladies.



Comets Ladies Bild: Allgäu Comets

Diese nehmen nun erstmalig am Spielbetrieb teil.

Das Bundesligateam aus Kempten zählt zu den drei Vereinen in ganz Deutschland, die eine Herrenmannschaft in der 1. Bundesliga und eine Damenmannschaft in derselben aufweisen können.

Die Munich Cowboys und die Kiel Baltic Hurricanes sind die weiteren Vereine. Der amtierende Meister 2016 sind die Berlin Kobras, welche die Mainz Golden Eagles mit 36:28 Ende September besiegten. Insgesamt meldeten die Allgäu Comets zum Stichtag 35 Spielerpässe für den Ligabetrieb.

Die Gruppeneinteilung und die Spielplanerstellung erfolgen laut Verband zu einem späteren Zeitpunkt. Wer sich einmal das Training der Damenmannschaft ansehen möchte, oder ebenfalls Interesse hat, American Football einmal auszuprobieren, ist recht herzlich eingeladen, die Ladies im Training zu besuchen.