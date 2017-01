Nach drei Jahren Krankheit: Sonthofer Hannes Dotzler (26) zurück im Langlauf-Weltcup

Langlauf · Nach etlichen gesundheitlichen Rückschlägen feiert Hannes Dotzler (26) am Wochenende sein Comeback im Weltcup. Der Sonthofer hat über zwei Jahre die Talsohle durchschritten. Ein Restrisiko bleibt aber.



753 Tage sind vergangen – nun hat das Warten ein Ende. Sonntag wagt sich Hannes Dotzler an den ersten Weltcup seit über zwei Jahren. In Falun feiert der 26-jährige Sonthofer sein Comeback auf der großen Bühne des Skilanglaufs. Eine Rückkehr nach einer Leidenszeit, die Dotzler an seine Grenze gebracht hat.

In jeder Hinsicht. Über 30 Monate kämpfte der Oberallgäuer mit den Folgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers, woran er in den Wochen nach Olympia in Sotschi 2014 erkrankt war. Ein langer Weg gepflastert mit unzähligen Rückschlägen liegt hinter dem Wintersportler. Nun wagt er die Rückkehr.

„Ich habe ein paar Monate auf gutem Niveau trainiert, aber es ist schwer zu sagen, wo ich stehe“, sagt der Sonthofer. „Es fehlt noch einiges zu den 100 Prozent. Aber ich fühle mich wieder gut und es passt soweit alles.“ Das war lange Zeit nicht so.

