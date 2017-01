Monoski-Fahrerin Ruth Hagspiel (25) aus Kempten ist den Paralympics so nah wie noch nie

Behindertensport · Fröhlich und hoffnungsvoll startet Monoski-Fahrerin Ruth Hagspiel (25) aus Kempten ins neue Jahr: Mit Platz zwei im Riesenslalom-Weltcup in Kühtai (Österreich) gelang ihr vor Kurzem das bislang beste Ergebnis.



Ruth Hagspiel beim Monoskifahren. Bild: Familie Hagspiel

Die Studentin, die seit einem Freeski-Unfall vor sieben Jahren im Rollstuhl sitzt, ist damit in der Weltspitze angekommen – und will weitere Top-Resultate folgen lassen. Die Teilnahme an den Paralympics 2018 in Südkorea ist in greifbare Nähe gerückt.

Es war eine beachtliche Ansage, die Ruth Hagspiel im Januar 2010 machte. Wenige Wochen nach ihrem tragischen Freeski-Unfall am Fellhorn setzte sich die damals 18-jährige Gymnastiastin in der Universitäts- und Rehabilitationsklinik in Ulm bereits neue Ziele: „Vielleicht schaffe ich ja mal die Teilnahme an den Paralympics!“ Mit diesen Worten reagierte die Kemptenerin, die zu den besten Freeski-Fahrern im Allgäu gehörte, damals auf die Diagnose Querschnittslähmung.