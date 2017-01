Loipenspurer unterwegs: Mehrere hundert Kilometer sind für die Wintersportler im Oberallgäu gespurt

Wintereinbruch · Die Loipenspurer sind unterwegs. Im Oberallgäu werden mehrere hundert Kilometer für Skater und Skilangläufer, die klassisch unterwegs sind, gespurt.



Loipenspurgerät bei Beilenberg, dort ist die Loipe gewalzt und gespurt. Bild: Silvia Reich-Recla

Weil viele Gemeinden nur ein Fahrzeug haben, ist am Wochenende noch nicht jede Loipe bereit.

In Sonthofen beispielsweise müssen die Loipen in Winkel und in Hinang noch ein paar Tage warten. Der Herr des Loipenspurers dort ist Alexander Erben.

