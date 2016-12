Kampf dem wuchtigen Wildwasser: Der Kaufbeurer Mario Stecher (33) wagt sich auf den Rio de Contas

Abenteuer · Bislang wagte sich noch kein Stehpaddler an den Rio de Contas, einen großen Fluss im brasilianischen Bundesstaat Bahia – doch der Kaufbeurer Extremsportler Mario Stecher nahm die Herausforderung an: Bewaffnet mit einem Paddelboard stürzte er sich in die Wildwasser-Fluten des großen Stromes im Osten des südamerikanischen Landes.



Mario Stecher in Brasilien Bild: Mario Stecher Der wilde Fluss zeigte dem 33-Jährigen seine Grenzen auf: „Ich fühlte mich regelrecht als Rinnsalrutscher, der eine solche Menge an Wasser von seinen heimischen Gebirgsbächen nicht gewohnt ist“, erzählt Stecher. Warum dem Extremsportler auf seiner Tour nicht nur einmal die Luft wegblieb und an einer Schlüsselstelle das Wildwasser regelrecht zu kochen schien, erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 17.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper