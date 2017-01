Frauenskispringen in Oberstdorf: Sara Takanashi dominiert im Flockenwirbel

Weltcup · Die Gesamtweltcup-Führende Sara Takanashi war beim Frauenskispringen in Oberstdorf einmal mehr nicht zu schlagen. Die 20-jährige Japanerin gewann nach ihrem Triumph am Samstag auch das Springen am Sonntag und feierte damit bei der Premiere der gesamten Frauenkonkurrenz auf der Großschanze (HS 137 Meter) ihre Weltcup-Siege Nummer 48 und 49.



FIS Weltcup Skispringen der Damen auf der Großschanze in Oberstdorf: Siegerin Sara Takanashi aus Japan Bild: Ralf Lienert Im Flockenwirbel an der Schattenbergschanze im südlichen Oberallgäu verwies die Klassenbeste mit 263,4 Punkten die Slowenin Ema Klinec (234,1) und Irina Avvakumova (223,7) auf die Ränge. Eine Bildergalerie und mehr Infos gibt es auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



