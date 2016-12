Die Vorbereitungen für die Vierschanzentournee und die Tour de Ski sind in Oberstdorf in vollem Gange

Weltcup · Es ist zwar Dezember in der Wintersport-Hochburg Oberstdorf, doch frei nach dem Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“ kommt einem bei diesem Anblick ein anderer Text in den Sinn: „Oh Oberstdorf, oh Oberstdorf, wie grün sind deine Wiesen.“



Links grün, rechts grün, dazwischen weiß: Dank viel Kunstschnee steht dem Auftakt der Vierschanzentournee in der Oberstdorfer Skisprung-Arena nichts mehr im Wege – trotz frühlingshaftem Wetter. Bild: Jan-Mirco Linse Abgesehen von den Höhenlagen des Nebel- und Fellhorns, gibt es die weiße Pracht nur im Langlauf-Stadion Ried und in der Erdinger Arena am Schattenberg zu bestaunen – allerdings künstlich hergestellt. Die Vorbereitungen für das Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee (Qualifikation am Donnerstag; Wettkampf am Freitag) und die Etappen der Tour de Ski der Langläufer (Dienstag, 3., und Mittwoch, 4. Januar) sind in vollem Gange. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung vom 27.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper