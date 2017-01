Der Kampf des Jahres: Ali Celik greift in seiner Heimatstadt Kempten nach dem deutschen Profi-Titel im Mittelgewicht

Boxen · Es ist der Kampf des Jahres im Allgäuer Boxsport: Der Kemptener Box-Profi Ali Celik (29) greift am 4. Februar in der Autofabrik Allgäu in Kempten nach dem deutschen Titel im Mittelgewicht bis 72,5 Kilo. Gegner ist der 35-jährige Florian Wildenhof aus Altötting, der von bislang 29 Profikämpfen stattliche 25 gewonnen hat.



Bei der „Dynamic Fight Night“ wird es insgesamt zehn Kämpfe geben, darunter auch im Frauen- und Kickboxen. Celik, alias der „Bavarian Bull“, spricht vom wichtigsten Kampf seiner Karriere, in dem er seinen Gegner so richtig auf die Hörner nehmen will. Seinen bislang größten Erfolg feierte er im Kickboxen.

Für seinen Titelkampf hat sich Celik einen außerordentliches Ambiente ausgesucht: die Autofabrik Allgäu in der Ludwigstraße, in der normalerweise um die 100 Fahrzeuge zum Verkauf stehen. „Ich wollte allen Fans einen besonderen Ort bieten. Die Location und auch ihr Name passen super. In einer Fabrik entsteht aus Rohmaterial ein Produkt. Ähnlich ist es beim Boxen: Ich bin ein einfacher Kämpfer, der zum Champion werden kann“, sagt der bescheidene „Bulle“, der in der Autofabrik seine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer machte.

Karten für den Kampf gibt es unter anderem im Dynamic Gym (neben dem „Ritterkeller“ in Kempten), in der Mediabox (Bodmanstraße Kempten) und bei MC Folia (Keselstraße). Der Kampfabend beginnt am Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr. Zu den Highlights gehört auch der Fight der Regensburgerin Hasna Tukic, die in ihrer Gewichtsklasse um den internationalen deutschen Titel boxt.

