Der Immenstädter Ingo Jensen (47) feiert zehnjähriges Jubiläum als Pressechef der Vierschanzentournee

Portrait · Schwarzer Hut, Kopfhörer, Funkgerät – Utensilien seines Jobs. Mehr braucht Ingo Jensen nicht, um in seinem Element zu sein. Zehn Tage am Anschlag. Rund um die Uhr. Der 47-Jährige ist Pressechef der Vierschanzentournee und feiert mit dem Auftaktspringen, das heute mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt, Jubiläum.

Bilderstrecke: 33 Bilder Eröffnungsfeier

Ingo Jensen Bild: Ralf Lienert Seit zehn Jahren nunmehr betreut Jensen die vier Weltcup-Veranstaltungen als Presse-Obmann. „Es wird wie immer eine besondere Tournee – sie wird anders werden, als alles Bisherige. Diese zehn Tage sind immer mega intensiv. In jeder Hinsicht“, sagt Jensen. Und so beginnt für den gebürtigen Immenstädter mit dem heutigen Quali-Wettbewerb einmal mehr ein Marathon als Begleiter, Problemlöser, „manchmal als Mädchen für alles“, wie Jensen sein Aufgabengebiet beschreibt. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 29.12.2016.



