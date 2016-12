Das Internationale Paralympische Komitee entzieht Marco Maier (16) aus Blaichach die Starterlaubnis

Ski nordisch · Marco Maier hat einen großen Traum. „Ich will unbedingt bei den Paralympics 2018 in Südkorea als Sportler antreten“, sagt er. Für dieses Ziel investiert der 16-Jährige aus Blaichach viel. Im vergangenen Jahr wechselte er sogar die Schule, besucht seitdem das Sportinternat in Freiburg.



Statt in der Loipe verbringt Marco Maier aus Blaichach die Zeit im Serviceraum. Der 16-Jährige darf beim Weltcup der Langläufer und Biathleten mit Behinderung nicht starten und bringt sich nun als ... Bild: Benjamin Schieler Bundestrainer Ralf Rombach beschreibt ihn als „fleißigen Athleten, der in jedem Training hart arbeitet“. Nicht umsonst gilt Maier, der für den SK Nesselwang startet, als vielversprechendes Talent der deutschen Langläufer und Biathleten mit Behinderung. Doch nun hat er in seinem großen Bestreben einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat dem Allgäuer die Starterlaubnis entzogen. Weiterlesen auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. Februar kostenlos kennenlernen.



