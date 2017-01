BR-Radltour macht in diesem Jahr auch Halt in Memmingen

Radsport · Die BR-Radltour legt in diesem Jahr auch einen Zwischenstopp in Memmingen ein. Am Donnerstag, 3. August, ist die Maustadt Ziel der fünften Etappe.



Die BR-Radltour bei der Zieleinfahrt in Wemding. Bild: Daniel Weigl „Endlich wieder Memmingen“, freute sich Bürgermeisterin Margareta Böckh, die am Samstagabend gemeinsam mit rund 600 Gästen im Münchner Hofbräuhaus die Präsentation der diesjährigen Streckenführung miterlebte. Denn bereits im Jahr 1994 machte die Tour in Memmingen Station. Als Höhepunkt soll am Abend ein großes Open-Air-Konzert im Stadiongelände an der Bodenseestraße stattfinden. Mehr über die BR-Radltour erfahren Sie in der Montagsausgabe der Memminger Zeitung vom 23.01.2017.



