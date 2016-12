Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf ist gesichert

Skispringen · Die Vierschanzentournee der Skispringer wird auch in diesem Jahr wie geplant in Oberstdorf starten. Obwohl gut eine Woche vor Weihnachten die Farbe grün in großen Teilen des Allgäus vorherrscht, ist die Durchführung des Auftaktspringens am 29. und 30. Dezember gesichert.



Im Schattenberg-Skistadion in Oberstdorf wurde in den Nächten der vergangenen Woche genug Kunstschnee erzeugt, um bereits jetzt grünes Licht für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee am 29. Bild: Stefan Weidhaas/SVG In einer Pressemitteilung gaben die Organisatoren gestern zudem bekannt, dass auch die Folge-Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen – zumindest was die Beschneiung der Schanzenanlagen angeht – wie geplant über die Bühne gehen sollen. „Die zuletzt kalten Nächte haben uns natürlich enorm geholfen“, sagt Stefan Huber, Geschäftsführer der Skisport- und Veranstaltungs-GmbH und Generalsekretär des Auftaktspringens in Oberstdorf. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 16.12.2016.



