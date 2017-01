Am Donnerstag wird die umgebaute Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf eröffnet: Wer macht den Premierensprung?

Skifliegen · Über das Wetter in den letzten Monaten konnten sie sich nun wirklich nicht beschweren. Jetzt, im Endspurt des Umbaus der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf, macht den Arbeitern an die anhaltende Kälte aber doch schwer zu schaffen.

Bilderstrecke: 9 Bilder So sieht die umgebaute Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf kurz vor der Eröffnung aus

Umgebaute Heini-Klopfer-Skiflugschanze Bild: Ralf Lienert Am noch fertig zu stellenden Schrägaufzug konnten laut Hans-Peter Jokschat, dem Leiter der Sportstätten Oberstdorf, zahlreiche Schienen noch nicht festgeschraubt werden, weil sonst Materialschaden zu befürchten seien. Man werde nächste Woche noch mit Hochdruck daran arbeiten, auch den Panorama-Lift vor der Eröffnung am Donnerstagabend fertigzustellen. Für Mittwoch sei die Abnahme durch den TÜV geplant. Ein Geheimnis machen die Organisatoren daraus, wer denn am Donnerstagabend (ab 19 Uhr) den Premierensprung machen wird. Für die AZ-Sportredaktion gibt es nur zwei ernsthafte Kandidaten geben. Welche das sind, erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 28.01.2017.



