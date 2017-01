Allgäu Comets verlängern mit Linbacker Niall Padden

American Football · Linebacker Niall Padden wird ein drittes Jahr das Dress der Allgäu Comets tragen. Der gebürtige Ire verstärkt die Defense des Kemptener Bundesligisten auch 2017. Mit Niall Padden bleibt der beste Defense Spieler der GFL 2016 (133 Total Tackles) weiter im Allgäu und freut sich bereits jetzt auf ein weiteres Jahr in Kempten.



American Football Bild: Ralf Lienert

„Es ist wirklich eine Ehre wieder nach Kempten zu kommen und für die Comets zu spielen. Letztes Jahr wurden wir von Verletzungen geplagt und konnten nicht unser volles Potential abrufen, besonders wenn wir es am meisten benötigt hätten. Ich freue mich auf die neue Saison in der wir hoffentlich alle gesund bleiben und das wir als Team alle auf unserem höchsten Niveau spielen. Und wenn wir diese Leistung wöchentlich abrufen können, dann wird das eine erfolgreiche Saison. Und ich freue mich in der Tat schon sehr auf die neue Saison 2017“, so der kämpferische Ire.

Headcoach Brian Caler ist ebenfalls sehr erfreut, dass sich Niall wieder für die Comets entschieden hat. „Ich freue mich sehr das Niall für eine weitere Saison zu uns kommt. Es ist ein echt großer Bonus, den Leading Tackler wieder in unserer Defense-Mitte zu wissen. Welcher Trainer möchte das nicht! Ich freue mich auf diese Saison, auch das er unsere Verteidigung wieder anführen wird“, so HC Caler. Die Allgäu Comets freuen sich, Niall wieder in ihren Reihen zu haben.