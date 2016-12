Zwei Mindelheimer gründen Portal für Musikszene in der Region

Internet · Sie haben die Leidenschaft für Musik, beherrschen ihr Instrument und möchten gemeinsam mit anderen mehr daraus machen. Aber wie findet man Musiker mit dem gesuchten Instrument und Musikstil aus der Region?



Severin Gasteiger (links) und Robin Mattis haben ein Netzwerk entwickelt, über das sich Musiker aus dem Raum Allgäu-Schwaben im Internet finden können. Bild: Thurid Marie Leinich

Vor dieser Frage stehen viele Musiker, die in einer Band spielen oder eine eigene gründen möchten. Das geht jetzt über ein neues Netzwerk im Internet.

„Früher hat man einfach in der Parallelklasse gefragt, ob sich was ergibt“, erinnert sich Severin Gasteiger, der schon als Schüler begeisterter Schlagzeuger war und nun professioneller „Drummer“ ist mit eigener Schlagzeugschule „Onlydrums“ in Mindelheim.

Aber mittlerweile spielt das Internet eine zunehmende Rolle.

