Westallgäuer (27) macht bei legendärer Percussion-Show "Stomp" mit

Musik · Manchmal trifft einen der sprichwörtliche Blitz. Bei Dominik Schad war das vor 17 Jahren. Damals fiel ihm eine Videokassette mit Szenen aus dem Musical „Stomp out loud“ in die Hände. Zum ersten Mal sah er, wie die britisch-amerikanische Trommel-Tanz-Truppe mit dem Namen Stomp an allen möglichen und unmöglichen Orten auf allen möglichen und unmöglichen (Alltags-)Gegenständen herumschlug – und rhythmische Musik daraus entstand.



Dominik Schad (im Hintergrund) aus Roggenzell bei Wangen macht bei der Show Stomp mit. Bild: Steve McNicolas „Das war die Initialzündung", sagt Dominik Schad. Inzwischen ist er 27 Jahre alt und macht seit 2015 bei Stomp mit – als einziger Deutscher. Zuhause in Roggenzell ist Schad nur noch selten.



