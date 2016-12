Premiere des LTS-Singspiel Out of Allgäu ist am Freitag in Memmingen

Musical · Wenn Michael Barfuß auf Reisen ist, sucht er immer das Gespräch mit den Einheimischen, den Wirtsleuten, dem Kellner, dem Bauern, dem Arbeiter, der Verkäuferin. Manchmal spitzt er aber auch nur seine Ohren und hört den Kaffeehaus-Gesprächen am Nebentisch aufmerksam zu.



Regisseur Michael Barfuß inszeniert am LTS "Out of Allgäu". Bild: Michael Dumler

Er will wissen, wie die Menschen in diesem, für ihn fremden Landstrich ticken, wie sie sprechen, was sie bewegt. Diesmal hat es den gebürtigen Oldenburger, der in Bonn als freier Regisseur und Schauspielmusiker lebt, ins Allgäu verschlagen.

Genauer gesagt nach Memmingen. Und hier in der Stadt, aber auch draußen in den umliegenden Dörfern hat sich der 59-Jährige umgeschaut.

Er hat den Menschen zugehört, hat Fragen gestellt und Antworten erhalten, hat von Ängsten und Hoffnungen, von Ärger und Freuden erfahren. Seine Erlebnisse hat er in einem Singspiel verarbeitet: „Out of Allgäu“ feiert am Freitag am Landestheater Schwaben in Memmingen Uraufführung.

