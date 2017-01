Outdoorgeschichten im Schwangauer Schlossbrauhaus: Unglaubliches auf Großbild-Leinwand

Vorführung · Seit 16 Jahren werden bei der EOFT „Outdoorgeschichten“ gezeigt, in den vergangenen Jahren fiel der Startschuss zur halbjährigen Tournee durch den deutschsprachigen Raum im Füssener Festspielhaus. Aufgrund der Insolvenz wurde die Vorführung vergangenen Herbst ins Schwangauer Schlossbrauhaus verlegt.



Viele Versuche am scheinbar Unmöglichen zeigt die European Outdoor Film Tour EOFT. Über 200 Zuschauer wollten dies am vergangenen Sonntag in Schwangau sehen. Bild: Verena Stitzinger

Dort sind jedoch weniger Sitzplätze vorhanden. Laut Aussage des Veranstalters bekamen zu dessen Bedauern viele Interessenten keine Karte. Deshalb wurde ein zweiter Termin am vergangenen Sonntag angesetzt – und wieder war der Saal nahezu gefüllt.

Von Anfang an wurden die Besucher mit beinahe Unglaublichem bedient: Da paddeln vier Kajakfahrer auf einem wunderschönen, türkisfarbenen, aber unbekannten Fluss in Papua Neuguinea bis zum Meer. Sie lassen sich über Wasserfälle hinabspülen und schleppen ihre Boote so lange durch den dichten Urwald, bis sich die Haut ihrer Füße ablöst.

