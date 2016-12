Neue Theatergruppe in Lechbruck bringt Peterchens Mondfahrt" auf die Bühne

Vorstellung · Nach über zehn Jahren, in denen es keine Theatergruppe in Lechbruck am See gegeben hat, bildete sich im Sommer ein neues Ensemble.



Die neu gegründete Theatergruppe in Leckbruck am See probt für ihre erste Aufführung von "Peterchens Mondfahrt". Bild: Johanna Lang

Die Gruppe aus 15 Akteuren im Alter von 17 bis 65 Jahre proben seither unter der Leitung von Stefan Jacobs für die Aufführung des Stücks „Peterchens Mondfahrt“, das am Sonntag in der Lechhalle Premiere feiert.

Peterchen (Florian Zaremski) fliegt mit seiner Schwester Anneliese (Martina Ungelert) und dem fünf-beinigen Herrn Sumsemann (Marion Tyka) zum Mond, um das vor einem Jahrtausend durch einen Feen-Fluch in den Fänge des Mondmannes (Stefan Jacobs) geratene sechste Beinchen zu retten.

Dass es wieder eine Theatergruppe in Lechbruck gibt, freut auch Bürgermeister Helmut Angl: „Es muss sich was in der Gemeinde rühren, und dazu gehört auch eine Theatergruppe, die für Einheimische und Gäste Aufführungen auf die Bühne bringt.“

Die Gemeinde unterstütze das Ensemble, indem es für Proben und Aufführungen keine Gebühr für die Lechhalle bezahlen müsse. Die Einnahmen werden zum Teil dem Kindergarten gespendet.

Die Aufführungen finden am Sonntag, 18., und Freitag, 30. Dezember, ab 16 Uhr in der Lechhalle in Lechbruck statt. Karten gibt es für 4 Euro im Vorverkauf in der Tourist-Info.

