Nena in Kempten: Der Popstar hat es noch drauf

Nimmermüde · 33 Jahre ist es her, dass Nenas „99 Luftballons“ ihre Spur über die Weltkarte zogen: Nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, auch in Japan, Kanada, Mexiko, Australien und England standen „99 Red Balloons“ auf der Eins in den Charts.



Nena in der Big Box Allgäu in Kempten,. Bild: Ralf Lienert Bei ihrem Konzert in der Big Box Allgäu hat Nena, die in den letzten Jahren junge Sänger im Fernsehen begleitete, ihren unbekümmert-poppigen Antikriegssong auch dabei. Vor 4.000 Fans liefert die 56-Jährige eine stimmige Show ab. Weiterlesen und eine Fotogalerie des Auftritts sehen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



