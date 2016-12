Nach Ärger mit dem Festspielhaus Füssen: Veranstalter "Allgäu Concerts" verlegt Open-Air Konzerte nach Buchenberg

Ersatz · Enttäuschung und Wut bei "Allgäu Concerts": Am Festspielhaus Füssen kann der Veranstalter keine Freiluft-Konzerte mehr organisieren. Doch Ersatz ist schon gefunden.



Königswinkel Open Air 2016 Bild: Ralf Lienert

Franz und Michaela Bernhard sind richtig sauer. Innerhalb von zwei Jahren haben die Chefs der in Buchenberg bei Kempten beheimateten Agentur „Allgäu Concerts“ die Open-Airs am Festspielhaus in Füssen zu Konzertereignissen etabliert, die Tausende von Rock- und Popfans beglückten. Und nun macht ihnen die Insolvenz des Festspielhauses einen unerwarteten Strich durch die Rechnung.

Zur schlechten Nachricht für Allgäu Concerts kommt aber auch eine gute. Parallel zur schmerzlichen Absage in Füssen können sich die Bernhards über ein neues Open Air freuen. Stattfinden wird es im Juli, und zwar vor der eigenen Haustür in Buchenberg.

Am Dorfrand, gleich neben dem Sitz der Agentur, lassen sie eine große Bühne aufbauen. Die davorliegenden, leicht ansteigenden Wiesen verwandeln sich in die Zuschauer-Tribüne. „Allgäu Concert Arena Kempten/Buchenberg“ haben die Bernhards das Gelände getauft.

