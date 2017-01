Musikalischer Mentor des Füssener Lands ist gestorben

Kultur · Zahllose Kinder und Jugendliche an den Gymnasien Hohenschwangau, Reutte und Füssen hat er in den 1970er und 80er Jahren mit seinem Instrumentalunterricht an die Musik herangeführt und kurz vor seinem Abschied aus dem Königswinkel noch die Sing- und Musikschule Füssen mitbegründet. Nun ist Jann Engel im Alter von 81 Jahren gestorben.



Jann Engel Bild: Sylvia Rustler Bekannt geworden war er bereits als Jugendlicher als ältestes der sieben Kinder der musikalischen Engel-Familie aus Reutte, deren Tourneen nahezu rund um die Welt führten. Während viele Schüler Engels bis heute ebenso Auftritte absolvieren, wie einige der Orchester und Ensembles, die er mitbegründet und teils geleitet hatte, widmete er sich ab 1986 bis zu seiner Rente im Jahr 2000 als Leiter der Sing- und Musikschule Memmingen dem dortigen Nachwuchs. Weiterlesen auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



