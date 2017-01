Musical-Uraufführung in Kempten: Alexander Kerbst (52) gibt den Pop-Star Falco

Kultur · „Falco hat nicht auf ängstlich und Mainstream gemacht, sondern er hat die Sau herausgelassen“, sagt Alexander Kerbst. Der 52-jährige Sänger, den viele auch aus dem Ludwig2-Musical kennen, schlüpft im Musical „Falco“ in die Fußstapfen des österreichischen Pop-Stars, der mit Hits wie Rock Me Amadeus, Der Kommissar und Jeanny unsterblich wurde.



Alexander Kerbst als Falco. Bild: Marcel Klette

Am 19. Februar würde Falco, der Johann „Hans“ Hölzel hieß, 60 Jahre alt werden, wäre er 1998 nicht bei einem Verkehrsunfall in der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen.

Die Uraufführung von „Falco – Das Musical“ war im Festspielhaus Füssen geplant, findet aber nun aber am Freitag, 20. Januar, in der Big Box in Kempten statt.