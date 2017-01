Memminger Schüler für Film ausgezeichnet

Gewonnen · Das Film-Team des Memminger Vöhlin-Gymnasiums ist beim Wettbewerb "Crossmedia" ausgezeichnet worden. "Intensives Schauspiel, gut gemachte Schnitte", lautete das Urteil der Jury.



Film "Echoes" Bild: mis

Die Gruppe des Vöhlin-Gymnasiums gewann den ersten Preis in der Kategorie "Short film". Der Titel des Beitrags lautet "Echoes - between the worlds".

Die Jury erklärte: "Echoes ist ein Kurzfilm, der durch die Intensität der Bilder und die Präsenz der jungen Schauspieler den Betrachter in seinen Bann zieht.

Eine junge Frau ist gefangen zwischen Realität und Traum, Vergangenheit und Zukunft, Leben und Tod."

