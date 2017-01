Kabarettist Helmut Schleich kommt nach Nesselwang

Satire · Kabarett ist Denksport, auch für das Publikum, sagt Helmut Schleich in einem Interview mit der Allgäuer Zeitung. Wenn er mit seinem Programm „Ehrlich“ am Freitag, 27. Januar, in der Alpspitzhalle Nesselwang gastiert, gehe es ihm weniger darum, in postfaktischen Zeiten „die einzig wahre Wahrheit“ zu verkünden.



Helmut Schleich in seiner Paraderolle als der große Vorsitzende Franz-Josef Strauß. Bild: Helmut Bissinger Sein Anliegen als Kabarettist sei es, intelligente Fragen zu stellen und zu sehen, welche Antworten darauf Politik und Gesellschaft geben, und welche sie geben könnten. Neben seiner Paradefigur des großen Vorsitzenden Franz-Josef Strauß bringt Schleich in seinem Programm eine Reihe weiterer Figuren auf die Bühne, darunter die des Heinrich von Horchen, der aus den Erfahrungen seines übermenschlich langen Lebens einen ganz eigenen Blick auf die heutige Welt hat. Im Interview vorab verriet Schleich auch, welche besondere Beziehung er zum Allgäu hat. Das vollständige Interview mit dem Kabarettisten Helmut Schleich lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 18.01.2017.



