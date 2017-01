Gastkuratorin Bhavisha Panchia aus Südafrika bereitet in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen eine außergewöhnliche Schau vor

Projekt · Wir leben in einer globalisierten Welt, in der Informationen, aber auch Musik oder Video-Clips in Sekundenschnelle übers Internet in die entlegensten Winkel der Erde gelangen. Welchen Einfluss hat das auf die Kultur der einzelnen Länder? Und wie haben solche Transfers vor dem Medien-Zeitalter funktioniert?



Johannesburg/Südafrika, geb. 1985, Kuratorin, Gastkuratorin für 18 Monate in der Mewo-Kunsthalle Memmingen als "Fellow" der Kulturstiftung des Bundes (im Bild in der Mewo Kunsthalle in der ... Bild: Brigitte Hefele-Beitlich Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich die Südafrikanerin Bhavisha Panchia in ihrem Ausstellungsprojekt „Going Native“, das sie derzeit in der Mewo-Kunsthalle vorbereitet. Sie lebt für 18 Monate als Gastkuratorin in Memmingen – als eine von 18 internationalen, jungen „Fellows“ (Stipendiaten) in Deutschland, die in einem Programm der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden (siehe auch Infokasten). Eröffnet wird ihre Ausstellung im September. Den ausführlichen Bericht über diese Ausstellung lesen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



