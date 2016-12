Für die Silvesterpremiere im Kolpingtheater Marktoberdorf laufen die Proben auf Hochtouren

Schauspiel · Mit vielen jungen und auch neuen Gesichtern kommt das Kolpingtheater Marktoberdorf nach einem Jahr Pause zurück auf die Modeonbühne. Die Komödie „Taxi, Taxi – oder Doppelt leben hält besser“ hat Regisseur Christian Thier für die Silvesterpremiere ausgewählt, ein Stück des Engländers Ray Cooney, das richtig gute Unterhaltung zum Jahresausklang verspricht.



Der Bigamist Johann Schmid (Walter Sirch, Mitte) kommt gehörig in die Bredouille, als sein Doppelleben ans Licht zu geraten droht. Bild: Gerlinde Schubert

„Das Stück auf die Bühne zu bringen ist eine echte Herausforderung“,. sagt Thier. Denn der Held, ein Taxifahrer, tanzt auf zwei Hochzeiten. Er hat eine Ehefrau sowohl in Marktoberdorf als auch eine in Kaufbeuren. Und was sich in den zwei Wohnungen jeweils abspielt, soll der Zuschauer schließlich hautnah miterleben.