Frank Bergmann aus Heimenkirch gestaltet vergängliche Kunst für Lindenberger Winterfest

Kunst · Seine Hände sind das Kapital des Bildhauers und Steinmetzes Frank Bergmann aus Heimenkirch. Damit restauriert er das Jahr über nicht nur Kirchen und arbeitet an historischen Gebäuden. Er erschafft auch vergängliche Kunst. Jeden Winter aus Eis und Schnee, etwa auf dem Winterfest in Lindenberg – im Grunde auch eines seiner Werke. Er ist seit der ersten Stunde beim Winterfest dabei. Auch am kommenden Samstag wird er wieder eine Eisskulptur vor Publikum erstellen. Seine Begeisterung für das frostige Material ist auch in der eigenen Familie ansteckend.



Bildhauer Frank Bergmann Bild: Bettina Buhl Bereits zum achten Mal findet im Lindenberger Stadtpark am Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr das Winterfest statt. Sechs Künstler bauen Eisfiguren und es gibt einen Schneemann-Wettbewerb für Jedermann sowie eine Kinderbildhauerwerkstatt. Neu ist ein Wintermarkt mit Leckereien und Kunsthandwerk. Zur Unterhaltung spielen ab 14.30 Uhr die Adelegg Schalmeien, ab 17.30 Uhr die Guggenmusik Wuchzenhofen. Prämierung der schönsten Skulpturen ist ab 16.30 Uhr, danach werden die Beiträge der Gewerbetreibenden ausgezeichnet. Die Geschäfte sind bis 16 Uhr geöffnet. Eine Winterparty steigt ab 18 Uhr im Stadtpark. Was bei der Arbeit im Schnee der wichtigste Ausrüstungsgegenstand für Frank Bergmann ist, wie er zur Schnee- und Eiskunst gekommen ist und was er tut, wenn es mal nicht so läuft mit dem Material, lesen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



