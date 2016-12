Festspielhaus Füssen: Agentur sagt Open-Air-Konzerte ab und ist sauer

Fehlender Kontakt · Im Sommer 2017 wird es keine Open-Air-Konzerte am Festspielhaus Füssen geben. Der Veranstalter „Allgäu Concerts“ aus Buchenberg wollte am Forggensee – wie in den beiden Vorjahren – hochkarätige Rock- und Popbands unter freiem Himmel auftreten lassen.



Rea Garvey trat dieses Jahr im Rahmen der Königswinkel Open Airs in Füssen auf. Bild: Ralf Lienert Im Gespräch waren Sting und die „Fantastischen Vier“. Doch weder mit dem Insolvenzverwalter noch mit den neuen Besitzern habe man Kontakt aufnehmen können. Wegen dieser Planungsunsicherheit hat Allgäu Concerts nun die Notbremse gezogen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 09.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper