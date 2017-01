Egerländer Musikanten freuen sich über die gute Resonanz beim Konzert in Kempten

Musik · Es sei schon ein kleines Risiko gewesen, die Egerländer Musikanten ein halbes Jahr nach dem Auftritt in Altusried schon wieder ins Allgäu zu holen, gibt Simon Gehring zu. Aber der Mut des Organisators des Euregio-Musikfestivals hat sich ausgezahlt.

Bilderstrecke: 21 Bilder Ernst Hutter und Die Egerländer Musikanten in der BigBox Kempten



Ernst Hutter und Die Egerländer Musikanten in der BigBox Kempten Bild: Erwin Hafner

Statt rund 1.500 erwarteter Zuschauer kamen zum Konzert der Egerländer am Sonntagabend in der Kemptener Big Box 2.100 Zuhörer.

Was vor allem eins zeigt: Auch 17 Jahre nach dem Tod von Ernst Mosch und der Übernahme des Orchesters durch Ernst Hutter ist die Popularität ungebrochen.

Die Egerländer-Fans durften sich am Sonntag zudem über eine Überraschung freuen. Die Kapelle, die in der 19-köpfigen Besetzung plus Gesangsduo Katharina Praher und Nick Loris auftrat, brachte frisch aus der Presse ihre neue CD mit.

„Das Beste aus 15 Jahren" heißt die Scheibe mit 20 Märschen, Walzern, Polkas und einigen modernen Stücken.