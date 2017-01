Die Show Shadowland 2 in Kempten verknüpft virtuos zwei- und dreidimensionale Welten

Show · Verbote haben immer auch etwas Verführerisches an sich – vor allem wenn sie sinnlos erscheinen: „Do not open Boxes“, also „Kisten nicht öffnen“, heißt es in der Fabrik, in der die Arbeiterinnen und Arbeiter in monotonem Rhythmus Kisten stapeln.



In Shadowland 2 dreht die US-amerikanische Tanzkompanie Pilobolus ihr fantastisch-akrobatisches Schattentheater-Konzept weiter. Bild: Benedikt Siegert Als sich eine dieser Kisten plötzlich bewegt, kann ein Arbeiter der Versuchung jedoch nicht widerstehen: Und was er sieht, verzaubert ihn und eine Kollegin: In der Kiste versteckt ist ein straußenähnliches Wesen, auf das aber auch der eiskalte Aufseher ein Auge geworfen hat. Und so flieht das Trio, reist um die Welt und mit Hilfe einer Rakete weit darüber hinaus. In „Shadowland 2“ dreht die US-amerikanische Tanzkompanie Pilobolus ihr fantastisch-akrobatisches Schattentheater-Konzept weiter. Und das ließ in der Big Box 1600 Besucher staunen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung vom 24.01.2017.



