Das neue Gipfelrestaurant am Nebelhorn glänzt mit runden Formen und filigraner Eleganz

Neubau · Die Fiderepasshütte im Kleinwalsertal hat schon einen modernen Anbau. Das alte Waltenbergerhaus unter der Mädelegabel wird gerade durch einen rundlich gebogenen Neubau ersetzt. Und auf dem Hausberg der Oberstdorfer, dem Nebelhorn, ist gerade ein Gipfelrestaurant mit Bar in Betrieb genommen worden, das mit runden Formen und großen Glasflächen so gar nicht mehr an die vormalige Hütte erinnert.

Bilderstrecke: 47 Bilder Nebelhorn Bergbahn eröffnet höchste Gastronomie im Allgäu Die moderne, zeitgenössische Architektur hält Einzug auf den Alpen. In den kommenden Jahren werden wohl noch einige marode und kleinteilige Gebäude erweitert oder durch neue ersetzt.

Nebelhorn Bergbahn eröffnet höchste Gastronomie im Allgäu Bild: Matthias Becker Wenn sie immer so faszinierend geraten wie am Nebelhorn, dann soll das recht sein. Mehr darüber lesen Sie am Samstag in der Allgäuer Zeitung auf der Seite „Allgäu-Kultur".



