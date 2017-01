Bernhard Eurich und Lorenz Fischer aus dem Allgäu singen bei Eröffnungsfestival der Elbphilharmonie

Wunderschöne Klangfarbe · „Gewaltig“ und „überwältigend“ – diese beiden Worte hat Bernhard Eurich in den vergangenen vier Tagen am häufigsten in den Mund genommen. Der 25-jährige Student aus Dietmannsried hat eine Superlative erlebt, die er nur mit diesen Ausdrücken beschreiben kann.



Bernhard Eurich aus Dietmannsried (links) und Lorenz Fischer aus Kempten. Bild: Eurich Als Sänger der Audi Jugendchorakademie hat er beim Eröffnungsfestival der neuen Elbphilharmonie in Hamburg mitgemacht. Auch sein Freund Lorenz Fischer aus Kempten, ebenfalls 25 Jahre alt und Student, sang in dem Chor mit – und war gleichermaßen begeistert von dem neuen Konzertsaal, der am vergangenen Mittwoch – nach vielen Jahren Bauzeit und skandalösen Budgetüberschreitungen – eröffnet worden ist. „Es war ein einmaliges Erlebnis und eine Wahnsinns-Ehre“, sagt Fischer. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 17.01.2017.



