Auftritt in der Big Box in Kempten: The 12 Tenors interpretieren Opern-Arien und Rock-Balladen stimmgewaltig

Konzert · Auch auf ihrer Jubiläumstour zum zehnjährigen Bestehen sind „The 12 Tenors“ wieder in die Big Box Allgäu gekommen. Ihr Auftritt am Silvesterabend hat mittlerweile schon Tradition. Eine Abfrage im Publikum bestätigte, dass die Mehrzahl der knapp über 2000 Besucher nicht zum ersten Mal in einer Show der Tenöre war.



Können nicht nur singen, sondern verstehen auch Spaß: „The 12 Tenors“ Bild: Ralf Lienert Die Besucher erlebten ein weit gefächertes Programm mit Klassikern aus Opern, Popsongs und bekannten Rock-Balladen. Der Clou bei dieser international besetzten zwölfköpfigen Gruppe mit hervorragenden Opernstimmen ist das Arrangement der Lieder und Rock-Nummern, die nur von zwei E-Pianos und einem Schlagzeug begleitet werden. Die raffinierte Verteilung von Solos und chorischem Gesang lässt Altbekanntes neu erklingen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung vom 03.01.2017.



