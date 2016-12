1943 dreht der berühmte Schauspieler Heinz Rühmanns eine Komödie um den Piloten Quax im Allgäu

Eigenartige Rolle · Noch heute sind die Filmkomödien, in denen Schauspieler Heinz Rühmann als Otto Groschenbügel alias „Quax“ vor der Kamera stand, vielen Allgäuern bekannt.



Heinz Rühmann und seine Frau Herta Feiler Bild: Ralf Lienert

Die Premiere von „Quax, der Bruchpilot“ fand am Dezember 1941 in Hamburg statt. Schnell wurde der Ruf nach einer Fortsetzung laut. Aus dem Drehbuch „Quax auf Abwegen“ wurde „Quax in Fahrt“.

Rühmann, der nicht nur Hauptdarsteller sondern auch Produzent war, drehte den Film mit seinem Team von Juli 1943 bis Januar 1944 in Durach und Oy-Mittelberg sowie in Brandenburg.

Die Uraufführung fand aber erst acht Jahre nach Kriegsende am 22. Mai 1953 statt – unter dem Titel „Quax in Afrika“.

