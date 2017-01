15 kuriose Aktionstage: Übrigens, am Samstag dürfen sich die Allgäuer in Jogginghosen gegenseitig knuddeln

Sehen Sie es mit ;-) · Am Samstag ist Welt-Knuddeltag. Und Tag der Jogginghose. Heißt das, dass alle Allgäuer in Jogginghosen ihre Wochenendeinkäufe erledigen? Und auf dem Weg zur Kasse jeden (in Jogginghosen) umarmen?



Jogginghose Bild: Ole Spata (dpa) Kuriose Aktionstage gibt es viele. Meist sind sie Marketing-Gag. Wie zum Beispiel der "Zieh-dein-Haustier-an"-Tag. Das ist jedes Jahr der 14. Januar. Seit 2002. Wer den Tag ins Leben gerufen hat, ist nicht ganz gesichert. Eine Version lautet: Die Amerikanerin Colleen Paige hat ihn ins Leben gerufen. Sie ist Lifestyle- und Haustier-Expertin. Die andere Version lautet: Amerikanische Hundemoden-Firmen haben diesen Aktionstag erfunden. So oder so: Deshalb wird am Samstag nicht jeder Allgäuer in Jogginghosen vor die Tür gehen und/oder jeden auf der Straße umarmen. Und falls doch, wir haben Sie zumindest vorgewarnt. Hier eine Liste der kuriosesten Welt-/Aktionstage mit Datum: Spiel Gott - Tag (8. Januar)

Ehrentag der Luftpolsterfolie (30. Januar)

Hast-du-gepupst?-Tag (5. Februar)

Öffne-diese-Flasche-Nacht (26. Februar)

Super-Mario-Tag (10. März)

Unsichtbarkeitstag (11. April)

Tag des Weißlackers (17. Mai)

Martini-Tag (19. Juni)

Zuspätkommtag (30. Juli)

Einfach-so-Tag (27. August)

Welttag des Bartes (7. September)

Talk like a Pirate Day (19. September)

Boss Tag (16. Oktober)

Tag der schlechten Wortspiele (12. November)

Tick-Tack-Tag (29. Dezember)